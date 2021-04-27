В Україні виявили майже 8 тисяч нових заражених коронавірусом. Одужали вдвічі більше

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За минулу добу, 26 квітня, в Україні зафіксували майже 8 тисяч нових заражених коронавірусом.

Про це у своєму Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Водночас понад 17 тисяч українців одужали від коронавірусу, а 432 — померли внаслідок ускладнень.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях», — підкреслив Степанов.

Також за минулу добу від коронавірусу вакцинували ще 11 100 українців. Вже 9 людей в Україні повністю завершили вакцинацію, отримавши дві дози.