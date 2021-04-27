У США успішно запустили надважку ракету Delta IV Heavy із секретним військовим вантажем

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Компанія United Launch Alliance (ULA) успішно вивела на проміжну орбіту засекречений супутник Національного управління військово-космічної розвідки США.

Як повідомляє ULA, запуск місії NROL-82 здійснювався за допомогою надважкої ракети Delta IV Heavy.

Для конфігурації Heavy це став 13-й запуск. Ця двоступенева одноразова ракета виробництва компанії Boeing найважча у сімействі Delta. Один її запуск обходиться в мінімум у $400 млн. Ракету називають «палаючою» через особливості її запуску — за кілька секунд до відриву для охолодження двигунів в систему подається рідкий водень, який різко запалюється. У момент запуску здається, що ракета зараз вибухне, але це особливість Delta IV Heavy.

Що саме виводила ракета у рамках NROL-82, невідомо. На сайтах і форумах любителів космосу вважають, що на орбіту вийшов 19-тонний розвідувальний супутник KH-11 (18) Kennen компанії Lockheed Martin, який (ймовірно) може робити знімки Землі до 15 см на піксель.