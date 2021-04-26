Зеленський про зустріч з Путіним: Усе йде до того, що вона буде

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що все йде до того, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться.

Про це він сказав під спілкування з журналістам, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться», — сказав Зеленський.

Президент додав, що вже дав завдання главі Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб той звʼязувався з представниками адміністрації Путіна. «Щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни і місце, де ми можемо зустрітися», — зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що «головне — в суті розмови, а місце і час є деталями».

Відповідаючи на уточнююче питання журналіста, чи буде успішною така зустріч, враховуючи, що в Росії говорять про погіршення відносин через те, що в Україні нібито «принижують російську церкву і російську мову», Зеленський відповів: «В Україні люди говорять на різних мовах і ходять до різних церков».

«У нас люди дуже грамотні і вільно говорять на різних мовах. Так історично склалося. Всі знають російську мову, але всі памʼятають, що наш державна мова — українська», — наголосив президент.

Він також зазначив, що Тристороння контактна група майже завершила домовлятися про «пасхальне перемир’я» на Донбасі.

«Я вважаю, що ми вже на фініші цього узгодження. Засідання ТКГ, перш за все підгрупи з безпеки, буде ще завтра [27 квітня], буде продовження. Мені здається, всі сторони вже все узгодили. Не погодили тільки документальне формулювання цієї домовленості», — уточнив Зеленський.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, реагуючи на заяву Зеленського про зустріч з Путіним, наголосив, що поки немає жодних деталей.