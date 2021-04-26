Зеленський відкинув пропозицію Путіна щодо перемовин із бойовиками: «Я не збираюся розмовляти з терористами»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Пресслужба президента України
Президент України Володимир Зеленський відмовляється вести перемовини щодо війни на Донбасі з ватажками терористичних організації «ЛНР» і «ДНР» — це пропозиція президента Росії Володимира Путіна. Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.
«Я не збираюся розмовляти з терористами, у моєму становищі це просто неможливо», — зазначив Зеленський.
Президент України наголосив, що хоче провести двосторонню зустріч з Путіним, але його хвилює не місце проведення, а зміст переговорів.
Нагадаємо, 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР».
«Якщо ж йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», — підкреслив він.
Після цього глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтервʼю виданню Liga заявляв, що вважає «некоректним» запрошувати Путіна на перемовини до Києва, адже той давав зрозуміти, що на Донбас не поїде.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, під час зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, щоб на власні очі побачити війну.