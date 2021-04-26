Зеленський відкинув пропозицію Путіна щодо перемовин із бойовиками: «Я не збираюся розмовляти з терористами»

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Пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський відмовляється вести перемовини щодо війни на Донбасі з ватажками терористичних організації «ЛНР» і «ДНР» — це пропозиція президента Росії Володимира Путіна. Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.

«Я не збираюся розмовляти з терористами, у моєму становищі це просто неможливо», — зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що хоче провести двосторонню зустріч з Путіним, але його хвилює не місце проведення, а зміст переговорів.

Нагадаємо, 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР».

«Якщо ж йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», — підкреслив він.

Після цього глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтервʼю виданню Liga заявляв, що вважає «некоректним» запрошувати Путіна на перемовини до Києва, адже той давав зрозуміти, що на Донбас не поїде.