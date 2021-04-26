Зеленський пропонує розширити «нормандський формат» до семи країн
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба президента України
Президент Володимир Зеленський запропонував розширити «нормандський формат» до семи країн.
Про це він розповів в інтерв’ю Financial Times.
За його словами, до перемовин можуть долучитися США, Канада та Велика Британія. Він також зазначив, що прагне змінити і перемовини в Мінську.
«Мінський процес у цій ситуації повинен бути більш гнучким. Це повинно служити цілям сьогоднішнього, а не минулого. Є два варіанти: ми можемо змінити «мінський формат», відкоригувати його. Або ми можемо використовувати інший формат. Швидкість має значення. Швидкість цього процесу має значення, тому що ми щодня втрачаємо людей», — пояснив Зеленський.
У Кремлі вже відреагували на такі пропозиції Зеленського. Там зазначили, що подібні заяви викликають у них занепокоєння.
«Це черговий тривожний сигнал. Ми неодноразово говорили про те, що це дуже непроста ситуація, це зайвий раз на вищому рівні, напевно, демонстрація того, що Україна хотіла б мінський процес видозмінити, а його видозмінити, щоб не поклавши власне йому кінець, просто неможливо», — запевнив речник російського президента Дмитро Пєсков.
- Заступник глави Адміністрації президента Росії та куратор з питань Донбасу у Кремлі Дмитро Козак заявив, що РФ пропонує політичним радникам країн «нормандського формату» до 27 квітня обговорити перемир’я на Донбасі. Він також пропонує представникам Франції, Німеччини й України провести зустріч безпосередньо на Донбасі — за участю бойовиків «ДНР» і «ЛНР».
- Нагадаємо, 19 квітня у пресслужбі української делегації у Тристоронній контактній групі повідомили, що під час останніх перемовин політичних радників «нормандської четвірки» лунала пропозиція провести наступне засідання радників на лінії розмежування на Донбасі. При цьому тоді не йшлося про те, що Росія хоче залучити бойовиків «ЛДНР».
- Раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести зустріч на Донбасі, де досі триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, аби на власні очі побачити війну.
- Путін відповів на пропозицію Зеленського про зустріч. Він зазначив, що якщо той хоче обговорювати двосторонні відносини, то в Москві готові його прийняти в будь-який час. Водночас Путін додав, що питання Донбасу Зеленському потрібно обговорювати напряму з ватажками бойовиків «ЛДНР».