Зеленський пропонує розширити «нормандський формат» до семи країн

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Пресслужба президента України

Президент Володимир Зеленський запропонував розширити «нормандський формат» до семи країн.

Про це він розповів в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, до перемовин можуть долучитися США, Канада та Велика Британія. Він також зазначив, що прагне змінити і перемовини в Мінську.

«Мінський процес у цій ситуації повинен бути більш гнучким. Це повинно служити цілям сьогоднішнього, а не минулого. Є два варіанти: ми можемо змінити «мінський формат», відкоригувати його. Або ми можемо використовувати інший формат. Швидкість має значення. Швидкість цього процесу має значення, тому що ми щодня втрачаємо людей», — пояснив Зеленський.

У Кремлі вже відреагували на такі пропозиції Зеленського. Там зазначили, що подібні заяви викликають у них занепокоєння.

«Це черговий тривожний сигнал. Ми неодноразово говорили про те, що це дуже непроста ситуація, це зайвий раз на вищому рівні, напевно, демонстрація того, що Україна хотіла б мінський процес видозмінити, а його видозмінити, щоб не поклавши власне йому кінець, просто неможливо», — запевнив речник російського президента Дмитро Пєсков.