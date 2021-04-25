Шмигаль: Правила карантину в Україні на травневі свята змінювати не будуть

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Чузавков Сергей / УНИАН фото

Кабінет міністрів не змінюватиме моделі адаптивного карантину — вони діятимуть і протягом травневих свят.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

Глава уряду зазначив, що вирішили не змінювати правила, оскільки вони «демонструють свою дієвість». Він нагадав, що цього тижня з «червоної» зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області — там уже стабілізувалася динаміка захворюваності. А наступного тижня до цих регіонів можуть приєднатися ще декілька.

«Аби м’яко пройти період травневих свят, обговорив цього тижня питання дотримання карантинних обмежень з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій», — додав Шмигаль. Він також закликав українців дотримуватися карантинних обмежень.