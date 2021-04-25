В Україні майже 8 тисяч нових хворих на коронавірус. Найбільше — в Дніпропетровській області

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В Україні за минулу добу (24 квітня) виявили 7 930 нових хворих на COVID-19, серед яких 331 дитина та 98 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

За минулу добу внаслідок ускладнень від коронавірусу помер 231 хворий, одужали — 6 574. До лікарень протягом доби госпіталізували 3 688 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрували у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

Загальна кількість заражень в Україні за весь час пандемії зросла до 2 025 271 випадку (одужали 1 572 528 осіб). Померли 42 323 хворі.

Що стосується вакцинації проти коронавірусу, то за минулу добу щеплення зробили 4 531 особі. З початку кампанії вакцинації першу дозу отримали 526 914 осіб. Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб. Найменше щеплень за минулу добу зробили у Сумській (5), Закарпатській (13) та Івано-Франківській (20) областях.