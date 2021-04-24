«Укрзалізниця» збільшила кількість поїздів на період травневих свят

Новини

Pixabay

«Укрзалізниця» додала на період травневих вихідних рейси в напрямку Чернівців, Одеси, Ужгорода, Волині та Рівненщини. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Оновлений перелік додаткових поїздів на свята:

№ 249/250 Київ — Чернівці: відправлення з Києва 30 квітня, 3 та 7 травня, з Чернівців 1, 4 та 9 травня;

відправлення з Києва 30 квітня, 3 та 7 травня, з Чернівців 1, 4 та 9 травня; № 202/201 Ковель — Київ : із Ковеля 29 квітня, 4 та 9 травня, з Києва 30 квітня, 5 та 10 травня;

: із Ковеля 29 квітня, 4 та 9 травня, з Києва 30 квітня, 5 та 10 травня; № 248/247 Одеса — Ковель : із Одеси 30 квітня, з Ковеля 2 травня;

: із Одеси 30 квітня, з Ковеля 2 травня; № 148/147 Одеса — Київ : із Одеси з 29 квітня до 27 травня по непарних, із Києва з 30 квітня до 28 травня по парних;

: із Одеси з 29 квітня до 27 травня по непарних, із Києва з 30 квітня до 28 травня по парних; № 242/241 Одеса — Дніпро : з Одеси 29 квітня, з Дніпра 30 квітня;

: з Одеси 29 квітня, з Дніпра 30 квітня; № 26/25 Одеса — Ужгород : із Одеси 30 квітня, 2 та 8 травня, з Ужгорода 1, 3, 9 травня;

: із Одеси 30 квітня, 2 та 8 травня, з Ужгорода 1, 3, 9 травня; № 207/208 Київ — Ужгород : 30 квітня з Києва;

: 30 квітня з Києва; № 235/236 Ужгород — Львів: 1 травня з Ужгорода.

Також на період великодніх та травневих свят змінили графік руху поїзда №7088/7087 Харків — Костянтинівка, який з 29 квітня до 10 травня курсуватиме щоденно. Відправлення з Костянтинівки — о 6-й ранку, повернення з Харкова — о 15:55.