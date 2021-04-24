«Президента застрелили — влада в Радбезу». Лукашенко заявив, що підпише декрет про передачу влади в Білорусі
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- Костя Андрейковець
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Valery Sharifulin / TASS / Getty Images
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підпише декрет про екстрену передачу влади в країні. Згідно з ним, в екстреній ситуації владу отримає Рада безпеки.
Про це він заявив журналістам під час суботника, передає БелТА.
Свою заяву Лукашенко зробив кажучи про затримання КДБ Олександра Федути, Григорія Костусьова і юриста Юрія Зянковича, які нібито за завданням іноземних спецслужб планували замах на нього і його синів.
«Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу в найближчі дні декрет, як буде вибудувана влада в Білорусі. Президента застрелили — назавтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями. Треба вводити надзвичайний стан миттєво, аж до військового, якщо хтось на кордоні ворухнеться», — сказав він.
При цьому Лукашенко додав, що виконувати обовʼязки президента буде премʼєр-міністр.
- 17 квітня Олександр Лукашенко заявив, що нібито американські спецслужби планували на нього «замах», а також хотіли «викрасти» його дітей. Голова режиму переконаний, що операцію планували на вищому рівні в США.
- Того ж дня ФСБ заявила про затримання в Москві двох громадян Білорусі, один з яких мав також американський паспорт — Юрія Зянковича та Олександра Федути. Їх нібито консультували для замаху в США та Польщі.