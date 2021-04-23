МОЗ: У травні Україна очікує на понад 2 мільйони доз вакцин від AstraZeneca, Pfizer і Sinovac
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Tim Reckmann / Flickr
У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що у травні Україна розраховує отримати понад 2 мільйони доз вакцин від коронавірусу.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі каналу «Україна24».
«Що стосується COVAX. Ми очікуємо від наших партнерів отримати ще 1,4 млн доз до кінця травня. Попередньо ми розраховуємо почати отримувати [вакцини] ближче до 15 травня», — заявив він.
Також він повідомив, що на початку травня Україна може отримати близько 500 тисяч доз китайської вакцини Sinovac, а ще мільйон там планують доставити до кінця травня.
Водночас його заступник, головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що до України після 17 травня прибудуть 473 850 доз вакцини Pfizer.
- Кабмін оприлюднив план вакцинації українців від коронавірусу — до кінця року мають зробити 47 мільйонів щеплень.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого країна отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca, а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини NovaVax і ще стільки ж — Pfizer.