МОЗ: У травні Україна очікує на понад 2 мільйони доз вакцин від AstraZeneca, Pfizer і Sinovac

Новини

Tim Reckmann / Flickr

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що у травні Україна розраховує отримати понад 2 мільйони доз вакцин від коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі каналу «Україна24».

«Що стосується COVAX. Ми очікуємо від наших партнерів отримати ще 1,4 млн доз до кінця травня. Попередньо ми розраховуємо почати отримувати [вакцини] ближче до 15 травня», — заявив він.

Також він повідомив, що на початку травня Україна може отримати близько 500 тисяч доз китайської вакцини Sinovac, а ще мільйон там планують доставити до кінця травня.

Водночас його заступник, головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що до України після 17 травня прибудуть 473 850 доз вакцини Pfizer.