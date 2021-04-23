Росія пропонує зустрітися в «нормандському форматі» на Донбасі та запросити бойовиків «ЛДНР»

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Пресслужба Кремля

Заступник глави Адміністрації президента Росії та куратор з питань Донбасу у Кремлі Дмитро Козак заявив, що РФ пропонує політичним радникам країн «нормандського формату» до 27 квітня обговорити перемир’я на Донбасі.

Про відповідний його лист повідомили РИА Новости, його автентичність агентству підтвердив Козак.

Він також пропонує представникам Франції, Німеччини і України провести зустріч безпосередньо на Донбасі — за участю бойовиків «ДНР» і «ЛНР». «Підтверджую свою пропозицію про можливість провести такі переговори», — заявив Козак.

Країни «нормандського формату» поки ніяк не відреагували на цю заяву Росії.

Нагадаємо, 19 квітня у пресслужбі української делегації у Тристоронній контактній групі повідомили, що під час останніх перемовин політичних радників «нормандської четвірки» лунала пропозиція провести наступне засідання радників на лінії розмежування на Донбасі. При цьому тоді не йшлося про те, що Росія хоче залучити бойовиків «ЛДНР».