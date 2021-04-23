У Великій Британії оголосили про успішне випробування вакцини від малярії. Її ефективність удвічі перевищує аналог

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Фахівці Оксфордського університету заявили, що випробування розробленої ними вакцини від малярії показали, що її ефективність становить 77%.

Про це пише Financial Times.

Цей результат значно перевершує вакцину Mosquirix. Єдиний допущений в світі препарат розроблявся понад 30 років, а його ефективність становить усього 39%.

Під час дослідження в учасників, які отримали більш високі дози, виявили на 77% меншу ймовірність розвитку малярії протягом 12 місяців. У тих, хто отримував меншу дозу вакцини, ймовірність розвитку хвороби на 71% нижча. Серйозних побічних ефектів не зафіксовано. Щеплення отримали 450 дітей у віці від 5 до 17 місяців в Буркіна-Фасо. Дослідники з Оксфорду, які працюють з Індійським інститутом сироватки (Serum Institute of India) і американським виробником вакцин Novavax, вже почали третю фазу для тестування вакцини на більш широкій групі учасників.

«Завдяки зобовʼязанням нашого комерційного партнера, Індійського інституту сироваток, виробляти найближчим часом не менше 200 мільйонів доз на рік, вакцина може мати серйозний вплив на здоровʼя населення, якщо отримає ліцензію», — сказав директор Оксфордського інституту Едріан Хілл.

Малярія є причиною понад 400 тисяч смертей на рік, в основному серед дітей в Африці. У 2019 було зареєстровано близько 229 мільйонів випадків захворювання.