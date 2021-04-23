СБУ підтвердила, що обшукувала офіс Коломойського у справі «Центренерго»

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Ісаєв Сергій / УНІАН

Служба безпеки України заявила, що 22 квітня провела обшуки в офісі олігарха Ігоря Коломойського у справі «Центренерго» — державне підприємство продавало електроенергію на різних сегментах ринку за цінами, які на 20—30% нижче собівартості її виробництва.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі СБУ.

На переконання слідчих, це завдало збитків держкомпанії на суму майже 225 мільйонів гривень. У рамках розслідування СБУ провела обшуки у фігурантів кримінального провадження (зокрема, у київському бізнес-центрі «Міленіум», де розташований офіс Ігоря Коломойського) і вилучила електронні носії інформації та документи «Центренерго». Слідчі дії тривають.

Сам же Коломойський наступного дня, 23 квітня, заявив, що не знає, з яких причин проводять обшуки, і заперечив інформацію, що має офіс у цьому бізнес-центрі. Однак екснардеп Сергій Лещенко зазначив, що Коломойський заздалегідь знав, що в бізнес-центрі проведуть обшуки.

«Центренерго» – крупний виробник електроенергії, у складі компанії три теплові електростанції: Зміївська, Трипільська та Вуглегірська. Це єдина компанія теплової генерації в Україні, контрольний пакет акцій якої досі належить державі. За останні п’ять років її намагалися приватизувати декілька разів, але безуспішно.

Що за справа?

4 червня 2020 року розслідувачі програми «Схеми» випустили матеріал про те, що «Центренерго» допомагає заробляти мільярди компаніям Коломойського. Зокрема, державна компанія використовує прогалини у законодавстві, які дозволяють продавати електроенергію за ціною, вдвічі нижчою за ринкову. За такою схемою дешеву електрику перепродають компаніям зі сфери впливу Ігоря Коломойського. Найбільшимі покупцями електроенергії від «Центренерго» є фірма «Юнайтед Енерджі» (поставляє електроенергію підприємствам з орбіти групи «Приват») і Нікопольський завод феросплавів (теж підконтрольний олігарху).

Тоді «Схеми» стверджували, що «Центренерго» ще з націнкою 50% купує вугілля і газ у компаній, повʼязаних з Коломойським.