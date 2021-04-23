СБУ подтвердила, что обыскивала офис Коломойского по делу «Центрэнерго»

Служба безопасности Украины заявила, что 22 апреля провела обыски в офисе олигарха Игоря Коломойского по делу «Центрэнерго» — государственное предприятие продавало электроэнергию на различных сегментах рынка по ценам, которые на 20—30% ниже себестоимости ее производства.

Об этом «Бабелю» сообщили в пресс-службе СБУ.

По мнению следователей, это нанесло ущерб госкомпании на сумму почти 225 миллионов гривен. В рамках расследования СБУ провела обыски у фигурантов уголовного производства (в частности, в киевском бизнес-центре «Миллениум», где расположен офис Игоря Коломойского) и изъяла электронные носители информации и документы «Центрэнерго». Следственные действия продолжаются.

Сам же Коломойский на следующий день, 23 апреля, заявил, что не знает, по каким причинам проводят обыски, и опроверг информацию, что имеет офис в этом бизнес-центре. Однако бывший нардеп Сергей Лещенко отметил, что Коломойский заранее знал, что в бизнес-центре проведут обыски.

«Центрэнерго» — крупный производитель электроэнергии, в составе компании три тепловые электростанции: Змиевская, Трипольская и Углегорская. Это единственная компания тепловой генерации в Украине, контрольный пакет акций которой до сих пор принадлежит государству. За последние пять лет ее пытались приватизировать несколько раз, но безуспешно.

Что за дело?

4 июня 2020 года расследователи программы «Схемы» выпустили материал о том, что «Центрэнерго» помогает зарабатывать миллиарды компаниям Коломойского. В частности, государственная компания использует пробелы в законодательстве, которые позволяют продавать электроэнергию по цене, вдвое ниже рыночной. По такой схеме дешевое электричество перепродают компаниям из сферы влияния Игоря Коломойского. Крупнейшими покупателями электроэнергии от «Центрэнерго» являются фирма «Юнайтед Энерджи» (поставляет электроэнергию предприятиям из орбиты группы «Приват» ) и Никопольский завод ферросплавов (тоже подконтролен олигарху).

Тогда «Схемы» утверждали, что «Центрэнерго» еще с наценкой 50% покупает уголь и газ у компаний, связанных с Коломойским.