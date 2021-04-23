Дощі, посилення вітру, заморозки і сніг: синоптики спрогнозували погоду в останні вихідні квітня

Новини

Гонтар Володимир / УНІАН

У вихідні 24—25 квітня та на початку наступного тижня Україна перебуватиме в зоні впливу холодного фронту. У Вербну неділю термометри покажуть максимальну температуру +14 °С в Одесі, у повітрі прогнозують заморозки до -5 °С.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

Найближчими днями в Україні буде переважно хмарно, з незначними проясненнями, подекуди дощі різної тривалості та інтенсивності, у високогір’ї Карпат очікується сніг. Нічна температура знизиться до +1...+4 °С, у Карпатах до -3 °С.

На сході країни 25—27 квітня очікуються заморозки в повітрі до -5 °С. Дощі пройдуть у понеділок в Харківській області, а з вівторка опади будуть на всій території східного регіону. У суботу очікується посилення вітру до 8 м/с. Температура повітря у вихідні +2...+14 °С, у Харківській області холодніше — +2...+11 °С.

На заході України у вихідні та в кінці тижня теж будуть заморозки в повітрі до -5 °С, у Хмельницькій області в понеділок можливий дощ зі снігом. Денна температура повітря 24—27 квітня переважно +7...+10 °С, уночі від 0 до +6 °С. Особливо холодно буде вранці, температура повітря відчуватиметься як +2...+5 °С. На початку тижня пройдуть дощі, швидкість вітру сягатиме 5 м/с, атмосферний тиск низький.

У Закарпатті 24—27 квітня заморозки в повітрі до -5 °С. У вихідні та на початку тижня температура повітря +6...+12 °С, мінлива хмарність, у неділю та понеділок подекуди дощі.

У високогір’ї Карпат нічна температура до -3 °С, удень +4...+5 °С. 24—26 квітня очікуються заморозки в повітрі до -5° С. У вихідні та в понеділок пройде сніг.

На півдні опади найбільш вірогідні з 27 квітня. Заморозки у повітрі до -1 °С обіцяють 25—27 квітня. Температура повітря у вихідні та на початку тижня до +14 °С вдень. У Вербну неділю мінлива хмарність, удень +8...+14 °С, вітер західних напрямків до 3 м/с.

У центральних областях 24 квітня заморозки в повітрі до -1 °С, а 25—27 квітня до -5 °С. Значне погіршення погоди очікується з понеділка: дощі, температура +3...+8 °С. У вихідні атмосферний тиск буде низьким, температура вдень +5...+9 °С, у суботу сильний північно-західний вітер з поривами до 7 м/с.

На півночі України 24—27 квітня заморозки в повітрі до -5 °С. У вихідні та на початку тижня пройдуть дощі, подекуди сильні, пориви вітру під час дощу сягатимуть 7,7 м/с. Температура повітря вночі 0...+4 °С, удень до +9 °С.

У Києві 24—27 квітня сильні заморозки, до -5 °С у повітрі. У вихідні та на початку тижня +4...+9 °С, атмосферний тиск до 749 мм рт. ст. У суботу та неділю часом дощ, пориви вітру можуть сягати 8 м/с.