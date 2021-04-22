СБУ проводить обшуки в офісах Коломойського

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Співробітники Служби безпеки проводять обшуки в київському бізнес-центрі «Міленіум», де розташований офіс українського олігарха Ігоря Коломойського.

Про це «Бабелю» повідомило джерело в СБУ, а також журналіст Михайло Ткач, який перебуває на місці подій.

За його словами, під бізнес-центром стоять п’ять автобусів із правоохоронцями. Також на місці працюють слідчі.

Обшук проводять разом зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. Самі ж працівники СБУ діють у рамках справи «Центренерго».

Фото журналіста Михайла Ткача

Фото журналіста Михайла Ткача