CIT: Росія не відведе всі війська від українського кордону. Техніку залишать у таборі біля Воронежу

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Росія залишить всю військову техніку у розгорнутому польовому таборі під Воронежем попри відведення особового складу від українських кордонів.

Про це повідомляють розслідувачі з Conflict Intelligence Team.

Згідно з наказом міністра оборони Росії Сергія Шойгу, російські військові до 1 травня мають повернутися до місць дислокації. Однак він зазначив, що військова техніка 41-ї армії, яка була розташована під Воронежем неподалік українського кордону, залишається.

Шойгу пояснив, що техніка буде там розташована щонайменше до вересня, коли вона візьме участь у військових навчаннях «Захід-2021». Як пояснюють розслідувачі, за потреби особовий склад 41-ї армії можуть перекинути назад до табору протягом кількох днів.