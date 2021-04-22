«Приймемо у Москві у будь-який час»: Путін відповів на пропозицію зустрічі від Зеленського
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images
Президент Росії Володимир Путін відповів на пропозицію зустрічі від президента України Володимира Зеленського. Він зазначив, що якщо той хоче обговорювати двосторонні відносини, то у Москві готові його прийняти у будь-який час.
Про це він заявив перед зустріччю з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко.
За словами Путіна, українська влада останнім часом ухвалила багато рішень для руйнації українсько-російських відносин — це стосується і «спроб розвалити» Російську православну церкву, і ставлення до російської мови та російськомовних громадян.
Путін пояснив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «Л/ДНР».
«Якщо ж йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», — підкреслив він.
- Нагадаємо, Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, під час зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, аби на власні очі побачити і зрозуміти війну.