У пʼятницю в Україні буде до +19 °С, але вночі на заході можливі заморозки
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Marta Filipczyk / Unsplash
У пʼятницю, 23 квітня, у більшості областей буде тепла погода, короткочасний дощ, місцями гроза, лише вночі у південно-східній частині без опадів.
Про це Український гідрометеорологічний центр повідомив у Facebook.
Температура вночі буде +2...+7 °С, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0...+5 °С. Вдень прогнозують +8...+13 °С, у південних та східних областях +14...+19 °С.
Вітер очікується західний, 7—12 м/с.
- Раніше повідомлялося, що в найближчі вихідні в Україні буде мінлива погода, у більшості областей вночі очікуються морози. Перед цим синоптики попереджали, що після різкого підвищення температури в середині квітня прийде похолодання із дощами та снігом.