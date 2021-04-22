У Кремлі заявили, що Путін сам відповість на пропозицію Зеленського про зустріч
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Россия 1 / Youtube
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін сам дасть відповідь на пропозицію президента України Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі.
Про це прессекретар Путіна заявив, відповідаючи на питання журналістів. Його цитати наводить ТАСС.
«Якщо президент вважатиме за необхідне, він відповість сам», — сказав Пєсков, додавши, що Путіну вже доповіли про пропозицію українського лідера.
Разом з тим, речник Кремля утримався від відповіді, чи можлива ця зустріч саме на Донбасі, як запропонував Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, під час зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, аби на власні очі побачити і зрозуміти війну.
«А що мені розуміти. Я кожен місяць там буваю. Пане Путін, я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна», — сказав Зеленський.
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