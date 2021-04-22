Колишній глава ОП Богдан підтвердив, що Зеленський пропонував Стерненку очолити Одеську СБУ

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Немеш Янош / УНІАН

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив, що президент Володимир Зеленський пропонував активісту Сергію Стерненку очолити Одеське управління Служби безпеки. Про це він написав у коментарі у Facebook до допису журналіста Дениса Рафальського.

«Було таке. Але, я думаю він це зробив на автоматі, якраз тоді формували список депутатів, правоохоронців і уряду. Гострий кадровий голод, коротше», — написав Богдан.

Першим про цю пропозицію заявив адвокат Стерненка Масі Найєм 23 лютого 2021 року. Він був на зустрічі (коли вона була — невідомо) в Офісі президента, де президент і запропонував активісту посаду. Також на ній були очільник СБУ Іван Баканов, Андрій Богдан та ще декілька осіб.

Сам Стерненко підтвердив 21 квітня, що отримував пропозицію від президента. Він зазначив, що Зеленський доручив Баканову поговорити з ним щодо роботи, але далі цього ситуація не пішла. Водночас Стерненко пояснив, що не хоче працювати в СБУ.