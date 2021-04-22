Колишній глава ОП Богдан підтвердив, що Зеленський пропонував Стерненку очолити Одеську СБУ
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Немеш Янош / УНІАН
Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив, що президент Володимир Зеленський пропонував активісту Сергію Стерненку очолити Одеське управління Служби безпеки. Про це він написав у коментарі у Facebook до допису журналіста Дениса Рафальського.
«Було таке. Але, я думаю він це зробив на автоматі, якраз тоді формували список депутатів, правоохоронців і уряду. Гострий кадровий голод, коротше», — написав Богдан.
Першим про цю пропозицію заявив адвокат Стерненка Масі Найєм 23 лютого 2021 року. Він був на зустрічі (коли вона була — невідомо) в Офісі президента, де президент і запропонував активісту посаду. Також на ній були очільник СБУ Іван Баканов, Андрій Богдан та ще декілька осіб.
Сам Стерненко підтвердив 21 квітня, що отримував пропозицію від президента. Він зазначив, що Зеленський доручив Баканову поговорити з ним щодо роботи, але далі цього ситуація не пішла. Водночас Стерненко пояснив, що не хоче працювати в СБУ.
- 23 лютого Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна за нібито організацію викрадення у 2015 році Сергія Щербича, члена партії «Довіряй ділам» одеського мера Геннадія Труханова. Стерненко начебто організував викрадення Щербича, щоб заволодіти його коштами — 300 гривнями. Справа ґрунтується лише на свідченнях Щербича.
- Через вирок Стерненку у країні відбулись акції протесту. Наймасштабніша — у день народження активіста увечері 20 березня біля Офісу президента. Тоді учасники акції розписали стіни ОП, закидали будівлю димовими шашками та намагалися підпалити табличку «Президент України». Один з учасників розбив скло у дверях центрального входу. Щонайменше сімох учасників акції відправили під цілодобовий домашній арешт — за підозрою у хуліганстві, розбої та незаконному зберіганні зброї.
- 9 квітня Одеський апеляційний суд відпустив Сергія Стерненка і Руслана Демчука із СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Їх звільнили з-під варти в залі суду.