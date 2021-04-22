«Війни не буде, у нас городи за графіком». Віцепремʼєр Резніков прокоментував скупчення російських військ на кордоні України

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Facebook / Алексей Резников

Віцепремʼєр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що найближчим часом, попри скупчення російських військ біля кордонів України, війни не буде.

Про це він заявив на брифінгу під час робочого візиту в Миколаїв.

«Війни не буде, її не має бути. У нас зараз час не для війни, у нас зараз городи за графіком», — сказав Резніков.

На думку віцепрем’єра, нині кожному, хто живе в Україні, потрібно «займатися мирним життям».

Водночас він висловив сподівання, що росіяни мають такі ж настрої.

Раніше Резніков заявив, що Росія не отримає воду для окупованого Криму навіть у силовий спосіб.

«Так просто воду вони не отримають, навіть у силовий спосіб. Їм треба буде пролити кров російських солдатів», — наголосив віцепремʼєр.