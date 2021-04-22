Міноборони Росії: Відведення військ від кордонів з Україною розпочнеться 23 квітня
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба президента Російської Федерації
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що з 23 квітня війська Південного і Західного військових округів почнуть повертатися з південних рубежів Росії до пунктів постійної дислокації.
Про це повідомляє агентство ТАСС.
Шойгу поставив завдання Генеральному штабу, командувачам військами військових округів і повітряно-десантних військ «спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації, провести детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ».
За його словами, цілі раптової перевірки досягнуті повністю, а війська продемонстрували здатність «забезпечити надійну оборону країни». «У звʼязку з цим мною ухвалено рішення завершити перевіркові заходи в Південному та Західному військових округах», — сказав Шойгу в четвер у окупованому Криму.
При цьому Шойгу не назвав кількість військ, які буде відведено. Раніше головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів України близько 100 тисяч військових.
- З кінця березня над Україною нависла загроза вторгнення російських військ. РФ стягує до кордонів велику кількість техніки і солдатів. Українська армія у відповідь підсилює кордон, у тому числі за рахунок територіальної оборони. Кремль запевняє, що «не несе загрози». При цьому в РФ почали перевірку боєготовності всіх військ — буде понад 4 тисячі навчань.
- Північноатлантичний альянс запевняє Україну у своїй підтримці. США також обіцяють підтримку Україні у разі вторгнення.