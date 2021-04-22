Розкрадання в оборонці: НАБУ розшукує Ігоря Гладковського — сина колишнього заступника секретаря РНБО
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Фігуранта справи про розкрадання в оборонній сфері Ігоря Гладковського оголосили в розшук. Про це Національне антикорупційне бюро повідомило у Facebook.
Слідство вважає, що він переховується від слідчих та суду, аби уникнути кримінальної відповідальності. Гладковського викликали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на 16 квітня та, у зв’язку з неявкою, повторно на 20 та 21 квітня, аби він отримав копії обвинувального акта. Однак Гладковський тричі не з’явився.
Зазначимо, що розшукуваний — син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.
Гладковському-молодшому про підозру повідомили 21 грудня 2020 року. Слідство встановило, що підозрюваний разом зі ще низкою осіб у 2015—2017 роках створили корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам держконцерну «Укроборонпром», залучивши до цього компанію «Оптимумспецдеталь» та інші фірми.
На думку слідчих, «Оптимумспецдеталь» отримувала преференції під час укладення договорів і розрахунків з підприємствами «Укроборонпрому». За це син Гладковського отримував вигоду, що за домовленостями мала становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. Так, тільки за одним договором Гладковський отримав 950 тисяч гривень. Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).
- У лютому 2019 року журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, згідно з яким син ексзаступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського є одним з організаторів схем розкрадання в оборонному комплексі.
- Згідно з розслідуванням, оборонні заводи закуповували для техніки деталі з Росії, а запчастини завозилися контрабандою без перевірки якості. Контрабанду відмивали через фірми, які контролювали особи, наближені до «Укроборонпрому». До схеми також причетні власник «Оптимумспецдеталі» Андрій Рогоза та його бізнес-партнер Віталій Жуков.