Розкрадання в оборонці: НАБУ розшукує Ігоря Гладковського — сина колишнього заступника секретаря РНБО

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Фігуранта справи про розкрадання в оборонній сфері Ігоря Гладковського оголосили в розшук. Про це Національне антикорупційне бюро повідомило у Facebook.

Слідство вважає, що він переховується від слідчих та суду, аби уникнути кримінальної відповідальності. Гладковського викликали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на 16 квітня та, у зв’язку з неявкою, повторно на 20 та 21 квітня, аби він отримав копії обвинувального акта. Однак Гладковський тричі не з’явився.

Зазначимо, що розшукуваний — син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Гладковському-молодшому про підозру повідомили 21 грудня 2020 року. Слідство встановило, що підозрюваний разом зі ще низкою осіб у 2015—2017 роках створили корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам держконцерну «Укроборонпром», залучивши до цього компанію «Оптимумспецдеталь» та інші фірми.

На думку слідчих, «Оптимумспецдеталь» отримувала преференції під час укладення договорів і розрахунків з підприємствами «Укроборонпрому». За це син Гладковського отримував вигоду, що за домовленостями мала становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. Так, тільки за одним договором Гладковський отримав 950 тисяч гривень. Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).