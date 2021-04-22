Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 227 тисяч гривень для судді Окружного адмінсуду

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У четвер, 22 квітня, Вищий антикорупційний суд застосував до судді Окружного адміністративного суду Києва запобіжний захід у вигляді застави у 227 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба суду.

На підозрюваного також поклали додаткові обов’язки:

прибувати до прокурорів, слідчого судді на першу вимогу;

повідомляти прокурора та суд про зміну свого місця проживання або роботи;

утримуватися від спілкування із особами, які зазначені в ухвалі суду.

Строк дії обов’язків — до 22 червня 2021 року. Зазначається, що до підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, якщо він не виконуватиме ці обов’язки.

Центр протидії корупції уточнює, що йдеться про суддю Богдана Саніна. Він один із фігурантів «плівок НАБУ».

«Це той Санін, який минулого року отримав 1,1 млн грн зарплатні, хоча вже 5 років не розглядає жодних справ. Це той Санін, який дав добро на розгін Майдану. Це той Санін, який не пройшов оцінювання та мав бути звільнений, але Вища рада правосуддя зберегла його на посаді. І це той Санін, який замість звільнення спокійно отримує зарплату і живе на державній дачі в Конча-Заспі», — розповіли у ЦПК.