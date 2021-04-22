На Буковині — у храмах із відчиненими дверима, на Чернігівщині — на вулиці з розміткою: як в Україні проведуть богослужіння на Великдень

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У зв’язку зі складною ситуацією з коронавірусом та перебуванням низки областей у «червоній» карантинній зоні богослужіння на Великдень та інші свята відбуватимуться з дотриманням певних обмежень. Так, у Чернігівській області під час святкування Вербної неділі, Великодня та поминальних днів службу та освячення проводитимуть на вулиці й онлайн.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції області.

«На майданчиках біля культових споруд буде зроблена розмітка для дотримання дистанції між людьми, а на місцевому телебаченні можна буде подивитися пряму трансляцію заходів», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що проведення служб заплановано у 480 культових спорудах області. Для контролю за дотриманням карантинних обмежень, які відповідають «червоній» зоні, під час масових заходів залучать волонтерів.

Водночас у Чернівецькій області вирішили провести великодні служби у храмах із відчиненими дверима, повідомили в ОДА.

Голова облдержадміністрації Сергій Осачук закликав вірян перебувати під час служби в захисних масках та приходити не всією родиною, а делегувати із кошиком до церкви когось одного.

Окрім цього, його заступниця Наталія Гусак закликала священників спонукати буковинців вакцинуватися від коронавірусу та запевнила, що в області не зафіксовано жодної побічної дії від препаратів.

Зазначимо, на Буковині заплановані великодні богослужіння у понад 540 культових спорудах. Регіон перебуває у «червоній» зоні, проте раніше Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перевела її до «жовтої».

У Рівненській облдержадміністрації повідомили, що під час проведення богослужінь та освячення пасок всі присутні повинні бути в масках як всередині приміщень, так і на вулиці, подвір’ях чи території храмів, а також мають дотримуватися соціальної дистанції — у приміщеннях храмів з розрахунку одна особа на 4 кв. м. Станом на 22 квітня область перебуває у «помаранчевій» зоні.

У Запорізькій єпархії Православної церкви України (ПЦУ) проводити богослужіння вирішили лише в онлайн-режимі, залучивши до служби лише найнеобхіднішу кількість людей. Про це повідомляється на Facebook-сторінці єпархії. Наразі Запорізька область перебуває у «червоній» зоні.

Зауважимо, 21 квітня відбулася зустріч представників Держпродспоживслужби, Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. На ній вони обговорили можливі обмеження під час масових заходів — проведення святкових богослужінь на вулиці, організація відеотрансляцій, дотримання маскового режиму та фізична дистанція між людьми 1,5—2 метри.