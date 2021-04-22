До України повернувся посол Грузії, якого рік тому викликали через призначення Саакашвілі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Міністерство закордонних справ України
До Києва повернувся посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе — після розмови президента України Володимира Зеленського з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі 15 квітня. Його викликали у травні 2020 року через призначення Міхеїла Саакашвілі до Нацради з реформ.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Посол уже зустрівся із заступником міністра закордонних справ України Василем Боднарем. Вони обидва підкреслили прагнення активізувати розвиток українсько-грузинських відносин і співпрацю, щоб зміцнити безпеку в регіоні.
Зокрема, Василь Боднар детально розповів про загострення ситуації на сході держави, а також в Азово-Чорноморському регіоні — туди Росія стягнула війська. Шарашенідзе, зі свого боку, висловив солідарність з Україною та підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
- Нагадаємо, що 8 травня 2020 року Грузія заявила, що викликає свого посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету Нацради з реформ. Після цього призначення посол попереджував Україну, що Грузія може розцінити це «як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок».