Віцепремʼєр Резніков: Росія так просто не отримає воду для окупованого Криму — треба буде пролити кров російських солдатів
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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УНІАН / Ратинський В’ячеслав
Віцепремʼєр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Росія не отримає воду для окупованого Криму навіть у силовий спосіб.
Про це сказав в інтерв’ю «Українській правді».
«Це буде дуже дорога історія для Росії. І тут головне питання — навіщо? Так просто воду вони не отримають, навіть у силовий спосіб. Їм треба буде пролити кров російських солдатів», — заявив Резніков.
На запитання, чи може Росія намагатися захопити Херсон заради води, Резніков відповів: «Тут ми можемо говорити про теоретичну війну за ресурс, який називається водою. Але не треба забувати, що цей канал рукотворний, він не є природним. Його легко було свого часу зруйнувати, тому що він рукотворний. І він тягнеться аж від реального наповнення, там, де є дебіт води. Тобто їм доведеться аж до Дніпра доходити? На північ країни, щоб всюди контролювати цю воду? Це нереально. Це пів країни треба захопити».
На його думку, щоб атакувати, Росії треба мати значно більший військовий контингент, ніж у неї є. Резніков пояснив, що за офіційними даними, які Росія не спростовує, її Збройні сили налічують мільйон солдатів «на всю РФ — на 144 мільйони населення і всю її територію». Ці сили, додав він, потрібні також для того, щоб «тримати кордони та інше».
- У березні 2014 року Україна припинила постачати дніпровську воду на Кримський півострів. У вересні 2015 року активісти організували товарну блокаду Криму, а в кінці того ж року домоглися повного припинення поставок електроенергії на тимчасово окупований півострів. До анексії Україна давала з Дніпра у Крим до 85% прісної води. Україна заявила, що не буде відновлювати подачу води до деокупації Криму.
- В анексованому Криму запаси Сімферопольського і Загорського водосховищ повністю виснажилися, пройшовши позначку «мертвий обʼєм». Балановське водоймище на межі висихання.
- У вересні торік у Криму через пересихання водоймищ ввели третій етап (найжорсткіший) обмежень подачі води. Згодом російські військові перекрили греблею річку, щоб качати воду в Сімферополь.