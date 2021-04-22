Віцепремʼєр Резніков: Росія так просто не отримає воду для окупованого Криму — треба буде пролити кров російських солдатів

Новини

УНІАН / Ратинський В’ячеслав

Віцепремʼєр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Росія не отримає воду для окупованого Криму навіть у силовий спосіб.

Про це сказав в інтерв’ю «Українській правді».

«Це буде дуже дорога історія для Росії. І тут головне питання — навіщо? Так просто воду вони не отримають, навіть у силовий спосіб. Їм треба буде пролити кров російських солдатів», — заявив Резніков.

На запитання, чи може Росія намагатися захопити Херсон заради води, Резніков відповів: «Тут ми можемо говорити про теоретичну війну за ресурс, який називається водою. Але не треба забувати, що цей канал рукотворний, він не є природним. Його легко було свого часу зруйнувати, тому що він рукотворний. І він тягнеться аж від реального наповнення, там, де є дебіт води. Тобто їм доведеться аж до Дніпра доходити? На північ країни, щоб всюди контролювати цю воду? Це нереально. Це пів країни треба захопити».

На його думку, щоб атакувати, Росії треба мати значно більший військовий контингент, ніж у неї є. Резніков пояснив, що за офіційними даними, які Росія не спростовує, її Збройні сили налічують мільйон солдатів «на всю РФ — на 144 мільйони населення і всю її територію». Ці сили, додав він, потрібні також для того, щоб «тримати кордони та інше».