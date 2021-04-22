Міністр Кулеба прокоментував заяву Путіна: Росія буде перетинати «червоні лінії» інших країн

Новини

Брессонова Ані / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає заяву російського президента Володимира Путіна про «червоні лінії» погрозою про те, що Росія буде порушувати норми міжнародного права.

Про це він заявив в інтервʼю Reuters.

«Я зрозумів послання президента Путіна так: “Ми будемо перетинати ваші червоні лінії, але вам не дозволено перетинати наші червоні лінії, і ми будемо визначати, де наші червоні лінії”», — сказав Кулеба.

Водночас глава МЗС зауважив, що не має інформації щодо ухвалення Росією рішення про початок військової операції проти України.

«Тож зараз воно може йти в будь-якому напрямку», — додав міністр.

Нагадаємо, напередодні в щорічному посланні до Державної думи та Ради Федерації Путін заявив, що Росія дасть «асиметричну, швидку і жорстку» відповідь на «будь-які провокації, що загрожують корінним інтересам нашої безпеки», а їх організатори «пошкодують про вчинене так, як давно вже ні про що не шкодували».

«Сподіваюсь, що нікому не прийде в голову перейти «червону лінію» щодо Росії. А де вона проходитиме — це ми будемо визначати в кожному конкретному випадку самі», — сказав російський президент.