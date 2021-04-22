Представники парламентів України, Литви та Польщі підписали на Донбасі спільну заяву про засудження агресивних дій Росії

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Донецька ОДА

Віцеспікери парламентів України, Польщі та Литви підписали у Широкиному на Донбасі спільну заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОДА.

Як зазначається, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Марія Гошевська та віцеспікер Сейму Литви Паулюс Саударґас відвідали Маріупольський порт, КПВВ «Гнутове» та селище Широкине, де підписали спільну заяву.

«Браття, ви не самі. Ми на власні очі сьогодні побачили проблему, яка є не лише вашою проблемою, але й проблемою всієї Європи і всього світу. Це не двосторонній конфлікт, це агресія однієї сторони, і ця сторона — Росія. Ми хочемо обʼєднати усі наші зусилля, щоб цей конфлікт був погашений і щоб Україна відновила цілісність своїх кордонів. Ми побачили сьогодні страшну картину, і разом маємо це зупинити», — заявив віцеспікер литовського Сейму.

На думку Гошевської, війна на Донбасі дечим схожа на війну у Грузії.

«Їх обʼєднує дві речі: страшна гнітюча тиша, яка панує зараз там, де колись вирувало життя; і винуватець цього — Російська Федерація, саме вона принесла біль, руйнування і спустошення на ці землі», — сказала вона.