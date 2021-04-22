У Сенаті США підтримали законопроєкт про збільшення щорічної військової допомоги Україні

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Комітет із закордонних справ Сенату США одностайно ухвалив двопартійний проєкт закону «Про партнерство з Україною у сфері безпеки», який передбачає збільшення військової підтримки України до $300 мільйонів.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook посол України у США Оксана Маркарова.

«Цей законопроєкт є вкрай важливим і своєчасним в умовах ескалації агресивної поведінки Росії щодо України і нарощування військової присутності на кордоні та в окупованому Криму. [...] Законопроєкт збільшує щорічну американську військову допомогу Україні до $300 мільйонів, включно з летальною зброєю», — написала вона.

Також Маркарова подякувала всім членам Комітету і назвала прізвища авторів-ініціаторів законопроєкту: cенатори Джим Ріш, Боб Менендес, Роб Портман, Джин Шагін, Кріс Мерфі та Джим Баррассо.

«Тепер очікуємо на швидке ухвалення законопроєкту Конгресом США», — додала посол України у США.