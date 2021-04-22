У Росії провели акції на підтримку Навального. Затримали понад тисячу людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / Штаб Навального в Москве
У Росії завершилися акції на підтримку ув’язненого опозиціонера Олексія Навального. Під час мітингів поліція затримала щонайменше 1 200 людей.
Про це пише BBC.
Акції відбулися в багатьох російських містах, найбільше людей вийшло в Москві. За даними МВС, участь у протестах у російський столиці взяли шість тисяч людей, водночас у штабі Навального запевняють про значно більшу кількість. За даними ЗМІ, на вулиці Москви вийшли приблизно 25 тисяч людей.
Поліція, як і зазвичай, розганяла мітинги та жорстко затримувала протестувальників. У Санкт-Петербурзі затримувані скаржилися на використання правоохоронцями електрошокерів. Лише в цьому місті затримали майже 500 людей.
В акції у Москві взяли участь дружина Навального Юлія, його брат Олег і навіть матір. Водночас його соратників — Любов Соболь і Кіру Ярмиш — затримали ще перед початком акції. Ярмиш отримала 10 діб арешту за «організацію мітингу».
- Напередодні російський «Фонд боротьби з корупцією» анонсував проведення мітингу опозиції на підтримку Олексія Навального. Люди почали виходити на вулиці після 16:00. Перші затримання почалися за годину — силовики звозили спецтехніку із самого ранку. Прихильники Навального вимагають звільнити політика.
- 20 квітня Навальний розповів про стан свого здоровʼя у вʼязниці. Він зазначив, що схожий на «скелет» і ним можна «лякати дітей».