Винищувачам НАТО довелося підніматися у повітря через російські бойові літаки, які відключили звʼязок

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У середу, 21 квітня, винищувачі НАТО перехопили над Балтійським морем групу російських бойових літаків, які вилетіли з материкової частини Росії. Деякі з них відключили транспондери і не повідомляли польотні плани.

Про це повідомляє Обʼєднане повітряне командування.

Через «глухий» рух російських літаків, НАТО довелося піднімати в повітря винищувачі F-16 з авіабаз в Естонії, Литві, Польщі і Данії.

Вони перехопили два російські бомбардувальники Ту-160 і їхній супровід (винищувачі Су-27 і Су-35), а невдовзі і літак дальнього радіолокаційного виявлення A-50, який також супроводжувався винищувачами.

Російські бомбардувальники пробули в міжнародному повітряному просторі приблизно три години, після чого повернулися на материкову частину РФ.