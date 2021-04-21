Стерненко заявив, що Зеленський пропонував йому очолити управління СБУ в Одесі

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Активіст Сергій Стерненко заявив, що президент Володимир Зеленський пропонував йому очолити управління Служби безпеки в Одесі.

Про це він розповів в інтерв’ю «Буквам».

За його словами, на зустрічі в Офісі президента були присутні Зеленський, очільник СБУ Іван Баканов, а також колишній голова ОП Андрій Богдан. Окрім Стерненка і його адвоката Масі Найєма, були ще 8 осіб, яких активіст не називає.

«Зеленський казав, що напади на мене треба розслідувати, Баканов кивав головою. І потім Зеленський у мене запитав, чи є в мене охорона. А потім сказав приблизно таке: “Може, не будемо так витрачатися на охорону? Підеш на роботу в СБУ головним по Одесі? Будеш допомагати країні. Ти ж проти Росії борешся”. Я був спантеличений і відразу відповіді не дав», — розповів Стерненко.

Він зазначив, що Зеленський доручив Баканову поговорити з ним щодо роботи, але далі цього ситуація не пішла. Водночас Стерненко пояснив, що не хоче працювати в СБУ.