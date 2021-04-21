У Путіна відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images
У Кремлі заявили, що офіційних запитів від президента України Володимира Зеленського про зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на Донбасі протягом останніх місяців не було.
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков в етері радіо «Комсомольская правда», цитує РБК.
Він зазначив, що Путіну повідомили про пропозицію Зеленського зустрітись, «але для зустрічі потрібні передумови».
Окремо Пєсков наголосив, що «Росія робить все можливе для врегулювання війни на Донбасі, але це дуже важко».
Нагадаємо, що 20 квітня у відеозверненні Зеленський запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, під час зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, аби на власні очі побачити і зрозуміти війну.
«А що мені розуміти. Я кожен місяць там буваю. Пане Путін, я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна», — сказав Зеленський.
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