У Чехії затримали щонайменше 5 громадян, яких підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків

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У Чехії поліція і спецпризначенці провели операцію із затримання громадян, які брали участь або планували брати участь у війні на Донбасі на боці проросійських бойовиків.

Про це пише місцеве видання Aktuálně.cz.

В операції брали участь сотні силовиків. Затримали щонайменше пʼятьох громадян Чехії. Правоохоронці вважають, що поїздки на Донбас організовували співробітники Головного розвідувального управління Міноборони Росії, які під виглядом дипломатів перебували в російському посольстві в Празі.

«Ці дії повʼязані з участю чеських громадян в бойових діях на сході України на боці так званої «Донецької Народної Республіки», — заявили в Головній прокуратури Праги.

Як пише видання, поліція побоювалася, що підозрювані будуть чинити опір, оскільки у багатьох з них вдома є легально придбана зброя. Окрім того, чеська поліція підкреслила, що ці обшуки не повʼязані зі справою про вибухи на складі боєприпасів під Врбетіце.

Нагадаємо, що 18 квітня 2021 року премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ГРУ Росії може бути причетним до масштабних вибухів боєприпасів на складі у Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року. Тоді загинули дві людини, а збитки від вибухів оцінюють у кілька мільйонів крон.