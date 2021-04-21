США внесли Україну до переліку країн, куди не варто подорожувати

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Пресслужба президента України

Держдепартамент США вніс Україну до переліку країн, куди не рекомендують подорожувати.

Відповідне попередження опублікували на сайті Держдепу.

«Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) випустили сповіщення про четвертий рівень загрози для подорожей в Україну через COVID-19, що вказує на дуже високий рівень COVID-19 у країні», — йдеться в повідомленні.

Крім цього, у США закликали своїх громадян не їздити у Крим через «свавільні затримання та інші зловживання з боку російської окупаційної влади», а також у східні райони Донецької та Луганської областей, особливо непідконтрольні уряду, — через «збройний конфлікт».

Також американців закликали дотримуватися підвищеної обережності через злочинність і громадянські заворушення.

«Злочини проти іноземців і власності — звичайна справа. У всій Україні, зокрема в Києві, регулярно відбуваються демонстрації, які часом переходять у насильство. Також мали місце політичні вбивства і вибухи. Надходять повідомлення про напади радикальних груп на представників меншин і поліцію», — вказано на сайті Держдепу.

Водночас громадян США, яким все ж необхідно поїхати в Україну, закликали зробити щеплення перед поїздкою, носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, уникати скупчення людей і мити руки.