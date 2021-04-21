В Україні за добу понад 12 тисяч нових хворих на ковід, але одужало більше

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В Україні за добу 20 квітня виявили 12 162 нових хворих на коронавірус, але одужали 14 720 людей. Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив у Facebook.

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували в Києві (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.

Також за минулу добу госпіталізували 4 411 людей, померли 429 хворих, одужали 14 720.

Загалом з початку пандемії коронавірус виявили у 1 974 118 українців, 1 514 472 з них одужали, а 40 796 — померли.

Що стосується вакцинації, то 19 квітня щеплення зробили 15 042 українцям (477 831 з початку кампанії). Завершили вакцинацію (тобто отримали дві дози препарату) 5 українців. Щеплення зараз роблять вакцинами AstraZeneca, Sinovac і Pfizer.