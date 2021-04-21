SkyUp запускає рейси з України до Великої Британії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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SkyUp
Українська авіакомпанія SkyUp з літа 2021 року запускає нові рейси до Великої Британії. Тричі на тиждень їхні літаки літатимуть з Києва в Лондон.
Про це пише компанія у своєму Facebook.
«Ми літатимемо у вівторок, четвер і неділю в лондонський аеропорт «Лутон». Від нього до Лондону 50 км. До міста можна дістатися потягом за пів години або автобусом за годину», — йдеться в повідомленні.
Перший рейс планують виконати 26 червня. У компанії зазначили, що сподіваються, що до цього часу Велика Британія вже відкриє кордони для українців. Водночас у разі скасування рейсу гроші за квитки в повному обсязі повернуть на персональний баланс.
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