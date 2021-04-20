Зеленський створив комісію для відбору кандидатів на суддю КСУ за квотою президента
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- Костя Андрейковець
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Пресслужба президента України
Президент Володимир Зеленський підписав указ № 167/2021 про створення конкурсної комісії для відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду за квотою президента.
Про це повідомляє Офіс президента.
Голова ОП Андрій Єрмак повинен у десятиденний термін внести пропозиції щодо персонального складу цієї комісії.
Крім цього, указ Зеленського визнає таким, що втратив силу, указ президента України від 4 жовтня 2017 року з аналогічною назвою.
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