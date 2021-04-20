Нульова ставка на ПДВ. Уряд хоче здешевити квитки на внутрішні авіаперевезення

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Уряд почав роботу над здешевленням вартості авіаквитків на внутрішні рейси за рахунок введення нульової ставки податку на додану вартість (ПДВ).

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час наради з міністрами інфраструктури, розвитку економіки і торгівлі, а також міністром фінансів, передає урядовий портал.

Премʼєр дав доручення міністерствам провести всю необхідну підготовчу роботу і оперативно розробити відповідні зміни до законів. За його словами, дешеві авіаперевезення пожвавлять внутрішній туризм.

«Звільнення від оподаткування призведе до зменшення витрат і здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни. Ці законодавчі зміни необхідно внести якнайшвидше, аби вже цього літа збільшити туристичний потік», — сказав Шмигаль.