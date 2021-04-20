Кулеба: Українським військовим наказали не реагувати на провокації бойовиків

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Українським військовослужбовцям наказали не відповідати на провокації бойовиків.

Про це під час брифінгу для іноземної преси повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ситуація є напруженою. Українських солдатів проінструктували не реагувати на будь-які провокації на лінії фронту. На жаль, інша сторона робить все, щоб їх спровокувати», — сказав Кулеба.

Він нагадав, що, починаючи з січня 2021 року, на Донбасі загинули 30 українських солдатів, з яких більшість були вбиті снайперами. Міністр підкреслив, що «постріл снайпера — це навмисне вбивство».

«Ми маємо поводитись дуже обмірковано і демонструвати стримування, як би складно це не було. І ні, Україна не планує будь-яких провокацій чи ескалацій, щоб вирішити конфлікт на Донбасі. Ми вкладаємо всі сили у політичне і дипломатичне вирішення конфлікту», — додав він.