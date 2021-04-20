На Донбасі дрон бойовиків вдруге за тиждень скинув заборонену міну ПОМ-2. Відкрито кримінальне провадження
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- Костя Андрейковець
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У Донецькій області в житловому секторі селища Зайцеве бойовики дистанційно встановили заборонену протипіхотну міну ПОМ-2 «Отек».
Про це повідомив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
В Офісі генпрокурора додали, що міну скинув безпілотний літальний апарат. Це вже другий випадок застосування ПОМ-2 за тиждень. Перший стався 13 квітня — дрон скинув міну на дорожній коридор пункту пропуску «Майорське».
Донецька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення окупаційними військами Росії законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
У прокуратурі додали, що застосування ПОМ-2 порушує Женевську конвенцію.
Військовослужбовці ЗСУ вже знешкодили міну.
- 15 квітня в Донецькій області пес випадково підірвав три міни ПОМ-2. Він залишився живий.
- З початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» значно посилилися обстріли. Уже загинули 36 українських військових. 18 квітня під час обстрілу біля Водяного загинув боєць 128-ї гірничо-штурмової бригади.