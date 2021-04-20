«Провокації США та НАТО». Міноборони Росії пояснило стягування військ до кордону з Україною

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Пресслужба президента Російської Федерації

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу пояснив стягування військ до кордону з Україною «провокаційною діяльністю» США та НАТО.

Про це повідомляє агентство ТАСС.

«Нестабільний стан справ спостерігається в низці країн Близькосхідного регіону і Закавказзя. Спроби НАТО протидіяти його нормалізації змушують нас вдаватися до симетричних заходів стратегічного стримування і нарощувати бойові можливості військ Південного військового округу», — сказав Шойгу на засіданні колегії Міністерства оборони РФ.

За словами Шойгу, керівництво України, «як і раніше, прагне дестабілізувати ситуацію на Донбасі».