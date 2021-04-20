Меркель визнала ситуацію біля кордонів України «більш ніж тривожною», але відмовилася назвати Путіна «вбивцею»

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European People's Party / Flickr

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що на сьогодні з урахуванням загроз безпеці ситуація в Криму та на Донбасі більш ніж тривожна.

Про це вона заявила у зверненні до учасників весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

«Ситуація в Білорусі, на сході України і в Криму, Придністровʼї, Південній Осетії, Абхазії, Нагірному Карабасі і, звичайно, в Сирії та Лівії більш ніж тривожна», — зазначила вона.

Водночас вона підкреслила важливість зберегти транзит російського газу через Україну після запуску нового газопроводу «Північний потік-2».

«Я знаю про суперечності у звʼязку з «Північним потоком-2», знаю позицію багатьох країн-членів ПАРЄ. Як ЄС ми знайшли спільну позицію шляхом зміни газової директиви для вирішення для цього трубопроводу. У всякому разі, хочу зазначити, що... газ «Північного потоку» не гірше того, що йде транзитом через Україну чи газ, який надходить з Росії через Туреччину», — сказала Меркель.

Також на засіданні нардеп Олексій Гончаренко попросив Меркель відповісти «так» чи «ні» на питання, чи вважає вона вбивцею президента Росії Володимира Путіна.

«Що стосується Володимира Путіна, скажу своїми словами, коли йдеться про критику на його адресу, я її не приховую, говорю йому в особистих розмовах», — сказала Меркель, уникнувши прямої відповіді.