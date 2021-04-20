Глава МОЗ Степанов заборонив вакцинувати залишками Pfizer лідерів думок і політиків

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Україні залишками вакцини від коронавірусу Pfizer не будуть прищеплювати лідерів думок, як це робили іншими препаратами.

Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив на брифінгу.

«Заборонив вакцинувати так званими залишковими дозами Pfizer лідерів думок, відомих осіб, політиків і всіх решта. Ці вакцини підуть виключно для тих категорій громадян, які передбачені нашим національним планом вакцинації: це мешканці та працівники будинків престарілих, рятувальники, прикордонники, працівники Міністерства внутрішніх справ», — зазначив міністр.

Степанов попросив усіх, хто має інформацію про зловживання вакцинами, зателефонувати до контакт-центру МОЗ: 0-800-60-2019

Зазначимо, що коли в Україні почалась вакцинація від коронавірусу препаратом AstraZeneca (Covishield), залишками вакцини прищеплювали громадських діячів, політиків й активістів, аби вони на своєму прикладі популяризували вакцинацію. Залишки зʼявлялись від того, що вакцина зберігається у флаконі по 10 доз, а через 6 годин після відкриття препарат псується.

Щодо вакцини Pfizer, то ВООЗ зазначає, що один флакон містить 6 доз, які теж псуються через 6 годин.