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США надали Україні $155 млн: на протидію агресії Росії, реформи та поліпшення якості медичних послуг

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Pixabay

США надали Україні додаткове фінансування на розвиток і покращення життя українців у розмірі $155 мільйонів.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Кошти виділятимуться через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Найбільшу частину виділених грошей — $63 мільйони — мають використати на протидію російській агресії:

Ще $44 мільйони мають спрямувати на зміцнення демократії та врядування. Ідеться, серед іншого, про розширення судової реформи, зміцнення новостворених обʼєднаних територіальних громад (ОТГ), просування реформи децентралізації, заохочення молодіжного лідерства та інновацій.

Також зазначається, що $34 мільйони з цієї суми виділені для підтримки зростання економіки та поліпшення стану здоровʼя українців, а саме на:

Окрім цього, $14 мільйонів мають використати на вдосконалення заходів із протидії корупції. Зокрема, йдеться про підтримку реформ і захист антикорупційних інституцій, зменшення обсягів корупції у галузі охорони здоровʼя та надання Україні допомоги в закупівлі життєво необхідних лікарських засобів. Ці кошти зможуть витратити і на подальший розвиток платформ електронного врядування, які спрощують доступ громадян до послуг та оптимізують процес отримання ними пенсій, виплат із безробіття тощо.