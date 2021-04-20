Глава ВООЗ назвав терміни, коли пандемію коронавірусу можуть узяти під контроль

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У найближчі місяці світ може взяти під контроль глобальну пандемію коронавірусу, якщо справедливо розподілить необхідні ресурси.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус на брифінгу, організованому Женевської асоціацією кореспондентів Організації Обʼєднаних Націй, повідомляє Reuters.

«У нас є інструменти, щоб узяти під контроль цю пандемію протягом декількох місяців, якщо ми будемо застосовувати їх послідовно і справедливо», — сказав він.

Водночас Гебреєсус висловив стурбованість через «тривожну швидкість», із якою COVID-19 поширюється серед людей у ​​віці від 25 до 59 років у всьому світі, можливо, через набагато заразніші варіанти.

«Щоб досягти мільйона смертей, треба було девʼять місяців; 4 місяці, щоб досягти 2 мільйонів, і 3 місяці, щоб досягти 3 мільйонів», — наголосив глава ВООЗ.

Зі свого боку провідний епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керкхове зауважила, що останній спалах інфікування в усьому світі включав збільшення числа хворих серед вікових груп, які раніше менше постраждали від пандемії.

«Ми спостерігаємо зростання показників передачі інфекції у всіх вікових групах», — заявила вона і додала, що минулого тижня було зареєстровано приблизно 5,2 мільйона випадків, що є найвищим тижневим зростанням захворюваності від початку пандемії.