Партії у Грузії підписали угоду про вихід з політичної кризи
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Парламент Грузії
У Грузії парламентські партії підписали угоду про врегулювання політичної кризи. Посередником у цьому був Європейський Союз.
Про це у своєму Twitter написав голова Європейської Ради Шарль Мішель, який і був автором угоди.
Офіційне підписання документу відбувалося у резиденції грузинського президента. Мішель брав участь по відеозв’язку.
Угоду підписали спікер парламенту Арчіл Талаквадзе, правляча партія «Грузинська мрія», а також політсили «Лело», «Громадяни», «Гірчі», «Гірчі — Більше свободи», «Стратегія Агмашенебелі» та Республіканська партія. Водночас найбільша опозиційна партія Грузії «Єдиний національний рух», яку заснував експрезидент Міхеіл Саакашвілі, відмовилася погоджувати цю угоду.
Згідно з планом, який запропонували у ЄС, влада має випустити з в’язниці одного з лідерів опозиції — Ніку Мелія, і співвласника телеканалу «Мтаварі» Георгія Руруа. Також влада повинна провести реформи у сфері правосуддя, змінити виборче законодавство та повноваження парламенту.
Правляча партія «Грузинська мрія» на місцевих виборах восени 2021 року має набрати щонайменше 43% голосів — інакше у 2022 році оголосять про проведення дострокових парламентських виборів. Натомість усі інші партії зобов’язуються припинити бойкот парламенту.
- 30 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори. Лідером стала провладна партія «Грузинська мрія» з результатом у понад 48%, у блоку Саакашвілі — удвічі менше. Водночас ще 30 мандатів отримали депутати в мажоритарних округах.
- Альянс грузинських опозиційних партій, незгодних з офіційними результатами виборів, заявив про бойкот роботи парламенту. Вони відмовляються визнавати результати та планують щоденні протести аж до того моменту, коли будуть призначені перевибори. Як мітингарі, так і омбудсмен країни заявляють про численні порушення під час виборчого процесу.