Партії у Грузії підписали угоду про вихід з політичної кризи

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Парламент Грузії

У Грузії парламентські партії підписали угоду про врегулювання політичної кризи. Посередником у цьому був Європейський Союз.

Про це у своєму Twitter написав голова Європейської Ради Шарль Мішель, який і був автором угоди.

Офіційне підписання документу відбувалося у резиденції грузинського президента. Мішель брав участь по відеозв’язку.

Угоду підписали спікер парламенту Арчіл Талаквадзе, правляча партія «Грузинська мрія», а також політсили «Лело», «Громадяни», «Гірчі», «Гірчі — Більше свободи», «Стратегія Агмашенебелі» та Республіканська партія. Водночас найбільша опозиційна партія Грузії «Єдиний національний рух», яку заснував експрезидент Міхеіл Саакашвілі, відмовилася погоджувати цю угоду.

Згідно з планом, який запропонували у ЄС, влада має випустити з в’язниці одного з лідерів опозиції — Ніку Мелія, і співвласника телеканалу «Мтаварі» Георгія Руруа. Також влада повинна провести реформи у сфері правосуддя, змінити виборче законодавство та повноваження парламенту.

Правляча партія «Грузинська мрія» на місцевих виборах восени 2021 року має набрати щонайменше 43% голосів — інакше у 2022 році оголосять про проведення дострокових парламентських виборів. Натомість усі інші партії зобов’язуються припинити бойкот парламенту.