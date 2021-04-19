На ТКГ домовилися про дату позачергового засідання підгрупи з безпеки

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Степанов Анатолій / УНІАН

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович повідомив, що сторони домовилися про дату позачергового засідання підгрупи з безпеки.

Про це він розповів у коментарі Інтерфаксу.

«Засідання підгрупи з безпеки ТКГ — завтра [20 квітня], початок о 10 годині ранку», — зазначив Арестович.

На засіданні 14 квітня українська делегація у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу ініціювала проведення позачергового засідання підгрупи з безпеки. Голова делегації Леонід Кравчук зазначив, що для вдосконалення доказів порушення перемир’я потрібен додатковий доступ спостерігачів ОБСЄ.