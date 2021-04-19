На ТКГ домовилися про дату позачергового засідання підгрупи з безпеки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Степанов Анатолій / УНІАН
Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович повідомив, що сторони домовилися про дату позачергового засідання підгрупи з безпеки.
Про це він розповів у коментарі Інтерфаксу.
«Засідання підгрупи з безпеки ТКГ — завтра [20 квітня], початок о 10 годині ранку», — зазначив Арестович.
На засіданні 14 квітня українська делегація у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу ініціювала проведення позачергового засідання підгрупи з безпеки. Голова делегації Леонід Кравчук зазначив, що для вдосконалення доказів порушення перемир’я потрібен додатковий доступ спостерігачів ОБСЄ.
- Раніше українська делегація у ТКГ щодо Донбасу відмовилася продовжувати переговори в Мінську через «думку проросійського напряму та антиукраїнського характеру» в Білорусі. Про це заявив віцепремʼєр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник голови делегації Олексій Резніков.
- Перед цим очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що представники України не братимуть участь у консультаціях політичної підгрупи, поки з переговорів не виключать заочно засуджену за тероризм «громадську експертку» від «ДНР» Майю Пирогову.